Green pass, Paragone: “Si facciano votare parlamentari sprovvisti”

(Adnkronos) – “Il super green pass vuole associare il Parlamento a un luogo di lavoro, non è ammissibile che sia preclusa la possibilità di portare avanti il mandato elettorale”. Lo dice Gianluigi Paragone, senatore di Italexit, nel corso di una conferenza stampa al Senato.

“Devi garantire la possibilità lo stesso di votare anche quei provvedimenti infami a chi non è provvisto del certificato, anche a chi non fai entrare in Aula, infatti c’è un precedente, ai parlamentari in malattia, positivi al covid, hanno dato la possibilità di votare per il capo dello Stato”, ricorda Paragone. “Vogliono – spiega – tappare la bocca a opposizione. Ma da remoto si fanno pure i processi, facessero votare chi non ha il green pass o il vaccino”.