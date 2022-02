Open, Salvini: “Non combatterò mai Renzi a colpi di magistratura”

(Adnkronos) – “Da Renzi mi separa se non tutto tantissimo, ma non lo combatterò mai a colpi di magistratura”, dice il segretario della Lega Matteo Salvini, partecipando alla presentazione del libro ‘Lobby & Logge’ di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, nel giorno in cui il Senato è chiamato a decidere sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open.

“Vorrei essere giudicato da un giudice terzo, imparziale. Non sono pro o contro Renzi, non conosco le carte. Giudico indegno aver letto sui giornali gli estratti conto di un cittadino italiano o la lettera di un padre a un figlio con delle considerazioni che un padre fa a un figlio e qualcuno dovrebbe pagare. Vorrei che la carriera di un giudice e quella di pm fossero distinte”, dice ancora.