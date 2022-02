Covid Italia, tasso positività sotto 10%. Stop quarantena da Paesi extra Ue

(Adnkronos) – Continua a scendere la curva epidemica da Covid-19 in Italia. Diminuiscono ancora contagi, ricoveri e terapie intensive. Mentre il tasso di positività scende sotto il 10% per la prima volta da dicembre. Dal 1 marzo cambiano le regole per chi entra in Italia dai Paesi extra-Ue: eliminata la quarantena sarà sufficiente il Green Pass da vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Al via oggi le prime prenotazioni per il vaccino Novavax: verrà usato solo per il ciclo primario.

BOLLETTINO – Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 603.639 tamponi con un tasso positività al 9,9%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che in totale sono 896, 32 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, 13.076 in totale e 299 in meno di ieri.

ARRIVI EXTRA UE – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede “a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei”. “Per l’ingresso sul territorio nazionale”, spiega, “sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”.

NOVAVAX – Arriva in Italia il primo vaccino proteico anti Covid della Novavax. Le dosi di Nuvaxovid, questo il nome ufficiale, potranno essere prenotate da oggi in Piemonte e da domani, 24 febbraio, nel Lazio. Entro la fine di questa settimana una prima fornitura da un milione di dosi saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo. “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”, ha aggiunto.