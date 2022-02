La pandemia si è abbattuta anche sui matrimoni. Il dato, emblematico, emerge dall’Annuario Statistico recentemente pubblicato: rispetto al 2019, quando le unioni nel Comune di Cremona erano state 176, sono scese a 114 nel 2020, quasi un terzo in meno. Di questi, 29 sono stati celebrati con rito religioso e 85 con rito civile.

Questo andamento è stato provocato soprattutto dalle pesanti restrizioni legate all’andamento dei contagi, che soprattutto nei mesi primaverili, solitamente tra i più gettonati per le nozze, aveva imposto un totale lockdown. E anche nei mesi successivi, il numero di prescrizioni previste per poter celebrare un matrimonio, oltre alla paura per la pandemia, ha indotto molti a rinviare la data.

Ma d’altro canto, l’indice di nunzialità è ormai in calo da diversi anni: basti pensare che se nel 2020 a Cremona si sono celebrati 16 matrimoni ogni 10.000 abitanti, nel 2000 se n’erano celebrati 38 (per un totale di 273). Insomma, la curva è decisamente in discesa, soprattutto per le nozze religiose, mentre sembrano reggere quelle con rito civile. Le unioni civili, invece, sono state 7 nel 2020.

© Riproduzione riservata