Ucraina, Salvini: “‘Putin non è folle, approfitta divisione Occidente”

(Adnkronos) – “Putin non è folle, è organizzato e approfitta delle divisioni dell’Occidente”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini, intervenendo a Porta a Porta sulla crisi in Ucraina. “Pieno mandato a presidente Draghi, che ha mantenuto una posizione equilibrata”.

“Di fronte alla guerra, ai carri armati e alle persone in fuga non possono esserci distinzioni politiche”. Il leader della Lega ha sottolineato l’esigenza di “organizzare i corridoi umanitari. I civili in fuga vanno salvati”.