Covid oggi Lombardia, 4.408 contagi e 19 morti: bollettino 26 febbraio

(Adnkronos) – Sono 4.408 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 febbraio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. Il tasso di positività è l 7,2%. I decessi da inizio pandemia salgono a 38.537. In provincia di Milano i nuovi positivi sono stati 1.404, a Brescia 528, a Varese 434, a Monza e Brianza 356, a Bergamo 318, a Como 266, a Pavia 228, a Mantova 216, a Cremona 208, a Lecco 119, a Lodi 73 e a Sondrio 81.

Chiude ospedale in Fiera Milano, oltre 530 pazienti assistiti



Ha assistito oltre 530 pazienti Covid che necessitavano di terapia intensiva. Da martedì 1 marzo verrà chiuso e, secondo quanto si apprende, smantellato definitivamente. L’ospedale allestito alla Fiera di Milano per contrastare l’emergenza Covid ieri ha dimesso l’ultimo paziente, che è stato trasferito in un’altra struttura per la riabilitazione, e da oggi è vuoto.

L’ospedale, in cui hanno lavorato più di 500 professionisti provenienti da 17 strutture lombarde coordinati da Policlinico di Milano, è stato aperto nell’aprile del 2020 in occasione della prima ondata di coronavirus che ha investito la Lombardia e Milano, per poi chiudere a giugno. Successivamente è stato riaperto da ottobre 2020 a giugno 2021 e, ancora, da dicembre dello scorso anno, per chiudere definitivamente fra pochi giorni.

Al momento sono in corso valutazioni e approfondimenti per il futuro trasferimento delle attrezzature nel possibile nuovo centro lombardo per le emergenze nell’ex Caserma Aeronautica militare di Gallarate, in provincia di Varese.