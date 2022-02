Guerra Ucraina, Russia non sfonda: “Forze di Mosca frustrate”

(Adnkronos) –

La Russia non sfonda nell’invasione dell’Ucraina e le forze di Mosca sono sempre più “frustrate” per la resistenza che stanno incontrando, specialmente intorno a Kiev. E’ quanto riferiscono fonti del Pentagono a Usa Today, sottolineando che il fronte dell’avanzata russa rimane a circa 28 chilometri dalla capitale. Le fonti confermano che comunque delle avanguardie e forze di ricognizione russe sono riuscite ad entrare a Kiev, ma non hanno specificato il numero dei militari russi che al momento si trova effettivamente nella città. Ad oggi, stimano ancora gli americani, il 50% delle forze di combattimento russe sono entrate in Ucraina, mentre ieri si stimava che fosse il 30%.

Informazioni simili arrivano dall’intelligence britannica. La maggior parte delle forze russe si trova a 30 chilometri dal centro di Kiev secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa britannico, avvertendo la Russia che le perdite “potrebbero essere pesanti e maggiore di quanto anticipato o riconosciuto dal Cremlino”. Secondo le informazioni di intelligence in possesso di Londra, “la Russia non ha ancora il controllo dello spazio aereo dell’Ucraina, cosa che riduce l’efficienza dell’Aeronautica russa”.