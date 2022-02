Guerra Ucraina-Russia, 352 vittime tra civili di cui 14 bambini

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, sono 352 le vittime civili, tra cui 14 bambini, dall’inizio dell’invasione da parte di Putin. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Kiev, secondo cui si contano anche 1.684 feriti, tra cui 116 bambini.

Nella giornata di oggi, riferisce ‘Suspilne Sumy’, i “russi hanno sparato contro un bus che trasportava civili nel distretto di Okhtyrka, nella regione di Sumy, nel nord est dell’Ucraina”. Non si conosce, per ora, il numero delle vittime. Il ‘Kiev Independent’ riferisce che ”le truppe russe non consentono alle ambulanze di avvicinarsi all’autobus e l’area circostante è minata”. I medici, spiegano i media locali, cercano di raggiungere a piedi le persone colpite.

Drammatica anche la situazione a Kiev. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitchko, ha riferito che ulteriori evacuazioni di civili sono impossibili. “Kiev non è completamente circondata – precisa -. L’esercito ucraino sta combattendo duro alla periferia e l’Esercito russo ha subito molte perdite”.