Guerra Ucraina-Russia, toglie mina da strada e la porta via – Video

(Adnkronos) – Sigaretta in bocca, solleva la mina dalla strada e la porta nel bosco. Il video diffuso da The New Voice of Ukraine documenta ‘l’impresa’ di un cittadino ucraino nell’area di Berdyansk. Mentre infuria la guerra tra Russia e Ucraina, l’uomo rimuove una mina dalla strada senza attendere l’arrivo degli specialisti e libera l’arteria per il passaggio di mezzi ucraini.