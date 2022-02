Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Putin sta suonando Biden come tamburo”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Putin sta suonando Biden come un tamburo, non è una cosa carina da guardare”. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul palco del Cpac a proposito degli ultimi sviluppi in Ucraina.

“Sono l’unico presidente del 21esimo secolo sotto il cui sguardo la Russia non ha invaso un altro paese”, ha aggiunto Trump che ha quindi definito “un uomo coraggioso” il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.