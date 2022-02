Lavoro, il 3 marzo a confronto sul futuro con ‘La Vita Agile’

(Adnkronos) – Una giornata di incontri per contribuire a delineare le nuove regole del lavoro agile e a disegnare lo scenario di un futuro sempre più prossimo nel quale conciliare flessibilità e qualità della vita. La smart conference ‘La vita agile’, organizzata da MeglioQuesto e Lavoro&Welfare, è in programma giovedì 3 marzo 2022 alle 10.30 a Roma presso il Virtual Studio – Teatro Garbatella e in streaming sul sito de Il Sole 24 Ore.

Ecco il programma dei tre panel con tutti i partecipanti: 10.30 – 11.00, apertura lavori a cura di Maurizio Guagnetti, chief communication officer MeglioQuesto Spa, e Cesare Damiano, presidente Lavoro & Welfare, e presentazione risultati sondaggio da parte di Tecnè. Alle 11 – 12 primo panel ‘Il lavoro agile da emergenza a strumento per la competitività’, al quale intervengono: Cesare Damiano, presidente Lavoro & Welfare; Donata Gottardi, professore ordinario Diritto del Lavoro Università di Verona; Felice Saladini, amministratore delegato MeglioQuesto Spa; Enrico Lino Stoppani, vicepresidente vicario Confcommercio; Maurizio Stirpe, vicepresidente Confindustria. Modera: Veronica Gentili. Alle 12-13 secondo panel ‘Disegnare la nuova organizzazione del lavoro’. al quale intervengono: Andrea Orlando, ministro del Lavoro; Marcello Albergoni, country manager LinkedIn; Gianna Fracassi, vice segretaria generale Cgil; Maria Giovannone, professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, global economy and labour rights ed european social law università Roma Tre; Matilde Marandola, presidente nazionale Aidp. Modera: Veronica Gentili. Alle 14.30 – 15.00 ‘La Vita Agile nella città’ al quale intervengono: Antonio Decaro, sindaco del Comune di Bari; Claudia Pratelli, assessora al Lavoro e alla Formazione Comune di Roma; Beppe Sala, sindaco Comune di Milano. Modera: Giuliana Grimaldi.

Alle 15.00 – 15.30 ‘Fotografia dello scenario internazionale’ a cura della professoressa Fausta Guarriello, università di Chieti e Pescara. Alle 15.30 – 16.30: terzo panel ‘Lavoro e Vita Agile tra innovazione e sostenibilità’ al quale intervengono:Chiara Bisconti, consulente transizione lavoro agile MeglioQuesto Spa; Alessandro Calderoni, founder relief – Pronto Soccorso Psicologico; Domenico De masi, professore sociologia del lavoro università La Sapienza; Daniela Ducato, consigliere indipendente MeglioQuesto Spa; Federico Isenburg, presidente & ceo Nutribees; Renata Polverini, vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati. Modera: Giuliana Grimaldi. Le informazioni sul convegno sono continuamente aggiornate all’indirizzo: www.lavitaagile.it.