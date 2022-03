Guerra Ucraina-Russia, Blinken: “Usa al lavoro per inviare caccia a Kiev da Polonia”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno “valutando attivamente la questione degli aerei che la Polonia potrebbe inviare all’Ucraina”, in guerra con la Russia dopo l’invasione ordinata da Vladimir Putin. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha confermato la notizia, anticipata oggi da media americani, di un piano per far arrivare all’Ucraina vecchi Mig-29 dalla Polonia, che riceverebbe nuovi caccia dagli Usa.

“Stiamo valutando anche come potremmo sostituire gli aerei che la Polonia dovesse inviare”, ha detto Blinken durante la sua visita in Moldova, precisando di non poter “parlare di tempi precisi ma dire che stiamo valutando la cosa in modo molto attivo”.

Blinken ha brevemente varcato il confine con l’Ucraina insieme a Dmytro Kuleba. Il numero 1 della diplomazia americana ha nuovamente incontrato il ministro degli Esteri ucraino in Polonia per discutere gli sforzi occidentali a sostegno di Kiev, secondo quanto riporta il sito del Guardian.