Ancora poche ore per candidarsi al Direttivo dei comitati di quartiere da vario tempo vacanti. Oggi 7 marzo è l’ultimo giorno; la commissione dell’ufficio Quartieri – Beni Comuni si riunirà domani per vagliare le singole posizioni. Tre quartieri, in particolare, rischiano di non riuscire ad eleggere il direttivo per mancanza di candidati (ne servono almeno 6): sono il quartiere Po, che ha attualmente 2 candidati; Cavatigozzi, 1 candidato; e Porta Romana, che in realtà non è mai decollato e che al momento vede solo 3 persone interessate.

Molto meglio la situazione a S. Ambrogio (7 candidati), Cambonino (8), Zaist (7), con la candidatura di una persona ben nota a Cremona, Gigi Sforza, fino all’anno scorso comandante della Polizia Locale; e poi Cascinetto (9). In bilico Bagnara, dive al momento ci sono 6 candidati, numero sufficiente per andare a elezioni, ma il problema, che si è già verificato proprio in questa frazione, è che se un membro si ritirasse tutto il direttivo decadrebbe. Cinque, al momento, i candidati al Maristella: quindi un numero insufficiente, ma entro la giornata potrebbe aggiungersi un’altra persona. gbiagi

