Guerra Ucraina-Russia, proposta di matrimonio al checkpoint – Video

(Adnkronos) – Una proposta di matrimonio al checkpoint, tra mitra e sacchi di sabbia. Nell’Ucraina in guerra contro la Russia, un soldato di Kiev ha scelto un luogo insolito per chiedere la mano della sua futura moglie. Un controllo con perquisizioni e tensione palpabile si è trasformato in un momento di gioia, tra la commozione di chi vive giornate drammatiche.