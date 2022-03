Guerra Ucraina, Zelensky: “Riconoscete la Russia come Stato terrorista”

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, “per favore riconoscete la Russia come uno Stato terrorista”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto con queste parole al Parlamento britannico, chiedendo di “rafforzate le sanzioni” e fare in modo che “i cieli ucraini siano sicuri”. “Fate quello che va fatto per rimanere in linea con la grandezza del vostro Paese” dice Zeelensky, ringraziando in particolare il primo ministro britannico Boris Johnson. “Chiediamo il vostro aiuto, l’aiuto dei paesi civili” aggiunge.

”Non vogliamo perdere questo che è nostro, non vogliamo perdere il nostro Paese” ha detto, lodando gli ”eroici soldati che hanno continuato a combattere quando i russi ci dicevano di deporre le armi”. ”Non ci arrenderemo e non perderemo, combatteremo fino alla fine, in mare e in aria, lo faremo per difendere la nostra terra a qualunque costo”, aggiunge, citando Winston Churchill durante il collegamento in videoconferenza. “Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle rive e nelle strade” ribadisce.

”Non volevamo questa guerra”, ha sottolineato Zelensky, affermando che ”stiamo combattendo con uno degli eserciti più forti al mondo”, ma ”siamo stati capaci di reagire” sempre ”restando umani” e dicendo che ”non torturiamo chi catturiamo”.

Nel conflitto ucraino ”abbiamo sentito che le alleanze militari non funzionano sempre nel modo giusto”, ovvero ”che non può essere imposta una no-fly zone”.



“Mantengo un dialogo costante con Emmanuel Macron” twitta, poi, dopo un colloquio telefonico con il presidente francese. “Abbiamo discusso dell’attuazione degli accordi sui corridoi umanitari per l’evacuazione della popolazione e la consegna dei beni necessari”.