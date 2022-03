Ucraina-Russia, petardo in giardino ambasciata Bielorussia a Roma

(Adnkronos) – Un grosso petardo è stato lanciato nella notte all’interno del giardino dell’Ambasciata Bielorussa a Roma. Sono in corso gli accertamenti della polizia. Non si esclude possa trattarsi di un atto dimostrativo nei confronti dell’ambasciata dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, intanto sarà attivato un potenziamento della vigilanza. Una prima informativa della Digos è attesa in Procura. Dopo l’arrivo dell’informativa, i pm della Capitale apriranno formalmente un fascicolo di indagine.