Ucraina-Russia, Usa a Cina: “Se sostegno a Putin conseguenze”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, incontro Usa-Cina a Roma. Jake Sullivan ha esposto a Yang Jeichi “dirette e molto chiare preoccupazioni” di Washington riguardo al possibile “sostegno di Pechino alla Russia” e alla sua invasione dell’Ucraina. E “le conseguenze” che questo avrebbe per la Cina. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, rispondendo ad una domanda durante il briefing sul colloquio che si è svolto oggi a Roma tra il consigliere per la Sicurezza nazionale americano e il responsabile della politica estera del Partito comunista cinese Yang Jiechi.

“Il consigliere per la Sicurezza nazionale e la nostra delegazione hanno sollevato in modo diretto e molto chiaro le nostre preoccupazioni riguardo al sostegno da parte della Cina alla Russia a fronte dell’invasione – ha detto il portavoce del dipartimento – e le implicazioni che qualsiasi sostegno di questo genere avrebbe per le relazioni della Cina non solo con noi ma con tutto il mondo, compresi i nostri alleati e partner in Europa e nell’Indo-Pacifico”.