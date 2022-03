Dalla fondazione nel 2000, l’ensemble ha portato il nome di Cremona nelle sale da concerto di tutto il mondo e prosegue ancora oggi, alternando le esibizioni all’insegnamento: il Quartetto di Cremona festeggia nel corrente anno accademico il decennale di docenza all’Accademia Stauffer, dove è tornato in questi giorni dopo un intenso tour negli Stati Uniti.

In particolare il gruppo formato da Cristiano Gualco (violino), Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola), Giovanni Scaglione (violoncello), ha debuttato al prestigioso Lincoln Center di New York per la Chamber Music Society.

Mentre ora il Quartetto di Cremona ha ritrovato a Palazzo Stauffer i promettenti allievi di quartetto e musica da camera, poi oggi pomeriggio alle 18:00 sarà protagonista della seconda Talk tutta italiana del 2022, trasmessa live streaming sul canale Youtube dello Stauffer Center for Strings.

Servizio di Federica Priori

