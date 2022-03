Caro carburante, verso Cdm su misure anti-rincari venerdì

(Adnkronos) – Le misure anti rincari – per frenare l’aumento delle bollette e i prezzi alle stelle dei carburanti – potrebbero slittare, probabilmente approdare a una riunione del Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi nella giornata di venerdì. Confermata la riunione del Cdm di domani, per varare la roadmap sulle riaperture e il dlgs per i fallimenti d’impresa, in scadenza.

Per il via libera al taglia prezzi, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, probabilmente saranno necessari ‘tempi supplementari’, dunque sembra sfumare, in queste ore, l’idea di un Cdm ‘monstre’ in cui dare il via libera sia alla tabella di marcia sulle riaperture che alle misure anti-rincari.