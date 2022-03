Guerra Ucraina, Blinken: “Russia potrebbe usare armi chimiche”

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno la “forte sensazione” che la Russia possa compiere un attacco “sotto falsa bandiera” con il coinvolgimento di armi chimiche. Lo ha dichiarato in un punto stampa il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando di un evento “fabbricato” per giustificare un maggiore uso della forza militare in Ucraina.