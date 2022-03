(Adnkronos) –

Finisce 1-1 all’Olimpico il ritorno degli ottavi di Conference League tra Roma e Vitesse. Le reti nella ripresa, al 62′ di Wittek e pareggio romanista di Abraham al 90′. I giallorossi accedono ai quarti per effetto della vittoria per 1-0 in trasferta nella gara di andata.