Ucraina-Russia, Fedez: “A Croce Rossa automezzo per trasporto medicine”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, l’annuncio di Fedez in un videomessaggio pubblicato su Instagram: “Tramite la mia Fondazione – dice il cantante abbiamo acquistato un automezzo che può trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Questo automezzo verrà donato direttamente alla Croce Rossa che in questi giorni lo riceverà e sono sicuro che potrà farne buon uso”.