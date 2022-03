Vaccino covid, Burioni: “Funziona contro Omicron 2, ma servono tre dosi”

(Adnkronos) – Arrivano “buone notizie” sui vaccini anti covid e variante Omicron 2. A twittarle è il virologo Roberto Burioni, dell’università Vita Salute San Raffaele di Milano, postando uno studio statunitense pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’. “Dati di laboratorio (non clinici) – scrive il virologo – indicano che il vaccino funziona bene anche contro la ancora più contagiosa (siamo a livelli record di contagiosità!) Omicron2. Però ci vogliono 3 dosi, due non sembrano bastare”.