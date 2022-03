Juve, Allegri dopo flop Champions: “Siamo su buona strada”

(Adnkronos) – “E’ chiaro, nessuno si aspettava una sconfitta per 3-0, il calcio è questo. Come è successo al Psg con il Real Madrid”. Massimiliano Allegri e la Juventus provano a ripartire dopo la sconfitta con il Villarreal e l’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri si apprestano a ricevere la Salernitana per consolidare il quarto posto in un campionato in cui non sono mai stati veramente in corsa per lo scudetto.

“Assieme alla società stiamo facendo un percorso e abbiamo messo delle buone basi. Credo che siamo sulla buona strada. Per distruggere ci vuole poco e bisogna quindi stare molto attenti. Noi siamo passati da una situazione molto pericolosa quando a gennaio eravamo a meno 10 dall’Atalanta e lì siamo stati bravi e fortunati, cosa che non ci è capitata con il Villarreal”, dice Allegri ripensando alla rincorsa al quarto posto, anche se la Juve a gennaio è stata al massimo a -6 dalla zona Champions e non a -10.

Nelle ultime ore si è parlato di attriti per una richiesta dei giocatori relativamente all’allenamento mattutino di ieri. “I giocatori hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Non è successo niente, hanno capito e sono stati bravi”, taglia corto Allegri. “Dopo l’allenamento di stamattina si rimane in ritiro perché domani è una partita delicata e stiamo tutti insieme, ci riposiamo e siamo sereni. Nessuna discussione. Richiesta inopportuna? Sono stato giocatore anch’io, ogni tanto un po’ di casino ci serve altrimenti restiamo piatti”.