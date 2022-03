Guerra Ucraina, Zelensky: “Non accetteremo mai ultimatum Russia”

(Adnkronos) – Nella guerra “l’Ucraina non potrà mai accettare un ultimatum della Russia. Dovremo essere tutti morti, solo così potremo rispettare l’ultimatum per Kharkiv, Mariupol o Kiev”. E’ quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista con la stampa europea, in risposta all’ultimatum fissato ieri da Mosca per far uscire le forze combattenti da Mariupol.

Per Mariupol le autorità russe avevano formulato una condizione: abbandonare le armi per lasciare la città assediata nel sud dell’Ucraina, per la quale era stato proposto un cessate il fuoco temporaneo. Come aveva spiegato il colonnello Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, entro le 5 di questa mattina, ora di Mosca, i militari ucraini avrebbero dovuto rispondere formalmente e per iscritto all’ultimatum.