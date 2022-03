Sole e caldo, settimana di primavera: meteo in Italia

(Adnkronos) – Sole e caldo, la primavera domina la settimana meteo in Italia con l’arrivo di un robusto anticiclone e temperature che potranno anche superare i 20 gradi. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore iLMeteo.it, comunica che in avvio di settimana le ultime piogge e nevicate fino a quote collinari interesseranno le regioni meridionali. Nei giorni successivi però a dominare la scena su buona parte dell’Europa e anche del nostro Paese sarà una enorme bolla di alta pressione, che di fatto bloccherà l’atmosfera. In gergo tecnico questa particolare disposizione pressoria prende il nome di blocco a Omega, dalla lettera greca (Omega blocking, in inglese). Si tratta di un’area anticiclonica “bloccata” da due centri di bassa pressione che si trovano proprio ai suoi lati, uno in pieno oceano Atlantico e l’altro sull’Europa orientale, in grado di stazionare in un’ampia zona per molto tempo. Un blocco anticiclonico che, di fatto, impedirà alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia: da metà settimana tante giornate soleggiate su buona parte delle regioni.

Le temperature massime, vista la componente in parte africana dell’alta pressione, saliranno spesso al di sopra delle medie climatiche: in alcune località di pianura del Nord e parte del Centro non è escluso che la colonnina di mercurio possa salire ben oltre i 20 gradi.

Da segnalare poi il rovescio della medaglia di questa fase anticiclonica: proseguirà infatti il periodo siccitoso e senza pioggia, qualcosa di davvero anomalo, specie in mesi che solitamente sono tra i più piovosi dell’anno, con conseguenze piuttosto preoccupanti.

LE PREVISIONI METEO NEL DETTAGLIO

Lunedì 21. Al Nord, cielo a tratti nuvoloso all’estremo Nordovest, poche nubi altrove. Al Centro: piovaschi sulla Sardegna, sole altrove. Sud: locali piogge su Sicilia e Calabria, poco nuvoloso altrove.

Martedì 22. Al Nord, cielo sereno. Al Centro: bel tempo prevalente, tutto sole. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Mercoledì 23. Al Nord, ampio soleggiamento. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: condizioni di cielo poco nuvoloso.

Tendenza. Tra giovedì e venerdì ancora un super anticiclone padrone dell’Italia; probabile guasto del tempo nel corso del weekend.