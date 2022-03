Guerra Ucraina, Russia espelle diplomatici Usa

(Adnkronos) – Le autorità della Russia hanno deciso di espellere un certo numero di diplomatici americani. Lo rende noto l’Interfax citando il ministero degli Esteri di Mosca e spiegando che si tratta di un’azione di rappresaglia per l’espulsione di 12 inviati russi dalla missione permanente presso le Nazioni Unite. ”Il 23 marzo un elenco dei diplomatici americani dichiarati ‘persona non grata’ è stato consegnato al responsabile della missione diplomatica americana che è stato convocato dal ministero degli Esteri”, si legge in una nota del ministero degli Esteri russo.