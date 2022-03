Caso Orsini, Paragone: “Rai lo cancella su ordine del Pd”

(Adnkronos) – “La cancellazione del professor Alessandro Orsini da parte della Rai è la dimostrazione, una volta di più, che in viale Mazzini comanda il Partito Democratico”. Lo afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

“Giustappunto ieri – prosegue – i pretoriani del Pd avevano etichettato il professore come ‘pifferaio di Putin’, chiedendone l’esclusione. Esclusione che puntualmente è arrivata oggi segnando così il punto più basso del rapporto tra governo e Rai. Questa decisione non soltanto è grave e fa male al pluralismo di informazione, ma è assolutamente discriminatoria. A questo punto mi domando che senso abbia pagare il canone della Rai dentro una bolletta che di per sé è già esagerata. Bene fanno coloro che non pagheranno più il canone Rai”.