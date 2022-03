Ucraina-Russia, Onu: “Stop immediato a invasione”

(Adnkronos) – L’assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione on vincolante che chiede lo stop “immediato” all’invasione russa dell’Ucraina. Il testo è stato approvato con 140 voti favorevoli, 38 astenuti e cinque contrari: Russia, Siria, Corea del Nord, Eritrea e Bielorussia. la Cina si è astenuta. La risoluzione deplora le “terribili conseguenze umanitarie” provocate dall’invasione russa, “ad un livello che la comunità internazionale non vedeva in Europa da decenni”. Vengono anche deplorati bombardamenti, raid aerei e “l’assedio” di città densamente popolate come Mariupol. Si chiede accesso totale agli aiuti umanitari.

“I Paesi importanti non devono adottare un approccio semplicistico di amico o nemico, bianco o nero e non devono costringere nessun Paese a scegliere una parte”, quanto ha detto l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, intervenendo all’Assemblea Generale sottolineando che “i Paesi in via di sviluppo, che rappresentano la maggioranza nel mondo, non sono parti nel conflitto, non devono essere trascinati nella questione e costretti a soffrire delle conseguenze del conflitto geopolitico e delle rivalità delle potenze maggiori”.