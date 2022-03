Covid oggi Abruzzo, 2.214 contagi e 5 morti: bollettino 26 marzo

(Adnkronos) – Sono 2.214 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.211 tamponi molecolari e 11. 471 test antigenici. I guariti sono stati 776. Nella Regione al momento ci sono 34.294 positivi. I ricoverati in area medica sono 275, 3 in più da ieri, 14 in terapia intensiva, uno in meno, 34.005 in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di contagi L’Aquila a 538, Chieti a 594, Pescara a 390 e Teramo a 588.