“Non abbiate paura”, Biden e il discorso di Giovanni Paolo II – Video

(Adnkronos) – “Non abbiate paura”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo discorso a Varsavia, in Polonia, cita le parole usate da Papa Giovanni Paolo II nel suo primo discorso da Pontefice il 22 ottobre 1978. Biden si è rivolto in particolare ai cittadini dell’Ucraina, costretti a soffrire per la guerra con la Russia.

“Fratelli e sorelle, non abbiate paura di di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà”, le parole di Karol Wojtyla quasi 44 anni fa. “Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo: non abbiate paura”, il discorso dirompente del Pontefice polacco.