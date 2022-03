F1 Gp Arabia Saudita, Verstappen vince davanti alle Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp d’Arabia Saudita davanti alle Ferrari. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, ha trionfato precedendo le rosse di Charles Leclerc e di Carlos Sainz in una gara equilibrata fino alla bandiera a scacchi.

Verstappen mette a segno il sorpasso decisivo nel corso del 47esimo dei 50 giri sul circuito di Jeddah nel Gp caratterizzato da una sola parentesi targata safety car: Nicholas Latifi finisce contro le barriere nel 17esimo giro e l’episodio condiziona la gara di Sergio Perez. Il messicano della Red Bull, partito dalla pole position, perde terreno ed esce dalla lotta per il podio. Menzione per la parziale rimonta di Lewis Hamilton: il pilota inglese della Mercedes, partito dalla 15esima piazza, sale fino alla 10esima posizione e entra in zona punti.

Leclerc comanda il Mondiale piloti con 45 punti, Sainz è secondo a quota 33 e Verstappen terzo con 25. La Ferrari guida tra i costruttori con 78 punti, inseguita da Mercedes (38) e Red Bull (37). Il prossimo Gp si corre il 10 aprile in Australia.