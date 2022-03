Incidente a Tivoli, auto contro albero: muore 19enne

(Adnkronos) – Un morto e due feriti in un grave incidente stradale avvenuto, nella notte, in via Empolitana a Tivoli (Roma). Un’auto, guidata da un 20enne, con due passeggeri di 19 e 21 anni, tutti del posto, per cause in corso di accertamento, é andata a sbattere violentemente contro un albero ed il muro di cinta del cimitero.

Nello schianto il 19enne è morto sul colpo mentre gli altri due giovani sono stati trasportati da personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli che hanno provveduto ad estrarre i giovani dall’abitacolo. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Tivoli che hanno eseguito i rilievi.