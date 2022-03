Phil Collins dice addio a fan: “Sono malato”

(Adnkronos) – “Sono malato, ieri il mio ultimo concerto”. Phil Collins dice addio ai fan con queste parole annunciando che l’esibizione dei Genesis di sabato 26 marzo a Londra, alla ’02 Arena’, è stato l’ultima. In un’intervista al Mirror ha rivelato di non riuscire più a suonare in seguito agli interventi chirurgici subiti alla schiena e che gli hanno provocato danni ai nervi del piede. “Ho otto viti nella schiena, l’intervento mi ha lasciato il piede insensibile”, ha detto Collins. La 71enne leggenda della musica, frontman dei Genesis, è riuscita anche a scherzare. “Ora dovrò trovare un vero lavoro”, ha detto.

La band dei Genesis, che oltre a Phil Collins include il tastierista Tony Banks e il bassista Mike Rutherford, aveva recentemente annunciato la reunion per il tour ‘The Last Domino?’ dopo 14 anni di assenza dai live, ma l’anno scorso è stato costretto a cancellare diverse date a causa del Covid. Durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non riuscendo a reggersi in piedi e camminare.