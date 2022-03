Ucraina, Papa: “Ripudiare guerra, atto barbaro e sacrilego”

(Adnkronos) – “E’ passato più di un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e insensata, che come ogni guerra rappresenta una sconfitta per tutti noi”. Lo afferma il Papa dopo l’Angelus con i fedeli e i pellegrini convenuti in Piazza San Pietro. E sottolinea: “C’è bisogno di ripudiare la guerra”.

“La guerra non devasta solo il presente ma anche l’avvenire di una società”, ha continuato il Papa facendo riferimento ai bambini, ai “traumi drammatici nei più piccoli”. “Questa è la bestialità della guerra – conclude – atto barbaro e sacrilego, non può essere qualcosa di inevitabile, non dobbiamo abituarci alla guerra”.