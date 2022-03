Bonomi: “Dobbiamo mettere un tetto al prezzo del gas”

(Adnkronos) – “Dobbiamo mettere un tetto al prezzo gas, se non lo fa l’Europa lo dobbiamo fare noi”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a ‘Porta a Porta’ su Rai Uno. “E’ ovvio che c’è una speculazione in atto che sta mettendo in crisi non solo le imprese ma le famiglie italiane”.

“Abbiamo avuto degli interventi, ben graditi, congiunturali ma non abbiamo ancora visto un intervento strutturale” dice Bonomi. In particolare, spiega, “dobbiamo assolutamente sbloccare 400 impianti di energia rinnovabile che sono bloccati dalla burocrazia”.

“Il 16% delle imprese italiane manifatturiere già oggi ha sospeso o ridotto le produzioni, nei prossimi 3 mesi se permarrà questa situazione un ulteriore 30% delle imprese sospenderanno o rallenteranno le produzioni – avverte – Metà dell’impianto industriale italiano entrerà in sofferenza. Dovrebbe essere un dato che dovrebbe allarmare il Governo e porre massima attenzione su come intervenire”.