Prezzo benzina e diesel oggi in Italia

(Adnkronos) – Il quadro del prezzo di benzina e diesel in aumento oggi in Italia. Ancora in forte calo le quotazioni internazionali di benzina e gasolio – l’equivalente di 2,5 e 5 centesimi al litro. Brent sui 110 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,837 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,840, pompe bianche 1,829), diesel a 1,833 euro/litro (+5, compagnie 1,829, pompe bianche 1,841). Benzina servito a 1,963 euro/litro (+5, compagnie 2,002, pompe bianche 1,888), diesel a 1,964 euro/litro (+6, compagnie 1,998, pompe bianche 1,897). Gpl servito a 0,853 euro/litro (+1, compagnie 0,852, pompe bianche 0,854), metano servito a 2,191 euro/kg (-4, compagnie 2,269, pompe bianche 2,129), Gnl 2,134 euro/kg (-1, compagnie 2,156 euro/kg, pompe bianche 2,115 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,903 euro/litro (servito 2,118), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,924 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.