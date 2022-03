Ucraina-Russia, Kadyrov boccia negoziati: “Niente compromessi”

(Adnkronos) – “Non accetteremo alcun compromesso”. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov non sembra intenzionato a considerare una soluzione diplomatica per la guerra tra Russia e Ucraina. Kadyrov, in un video su Telegram, prende le distanze dalla linea ‘possibilista’ assunta dal capo negoziatore russo Vladimir Medinsky. “Medinsky ha sbagliato, non ha agito correttamente ma voi non vi preoccupate. Noi abbiamo il nostro comandante in capo”, il presidente russo Vladimir Putin, “il quale vede 100 anni in avanti e se pensate che lui lasci a metà ciò che ha iniziato vi sbagliate”, sottolinea ancora.

“Quando nella Repubblica cecena c’era la guerra e gli Stati esteri facevano pressioni sulla Russia e sostenevano il terrorismo il presidente ha finito la guerra, ha ricostruito la Repubblica e noi ora facciamo parte della federazione russa e questo è quel che auguro al popolo ucraino”, conclude Kadyrov.