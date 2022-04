Covid oggi Toscana, 4.793 contagi: bollettino 1 aprile

(Adnkronos) – Sono 4.793 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 4.793 su 31.664 test di cui 7.695 tamponi molecolari e 23.969 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,14% (62,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini somministrati in Toscana sono 8.822.145. “Con la fine dello stato di emergenza è la fine di un’epoca. Termina il sistema delle zone a colori con sempre meno misure di contenimento del Covid e ringrazio tutte le cittadine e cittadini per la grande responsabilità dimostrata”, scrive Giani.