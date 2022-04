Maltempo Italia: meteo weekend 2-3 aprile con freddo, pioggia e neve

(Adnkronos) – Arriva il Ciclone Polare e porta la neve quasi in pianura. Il weekend 2-3 aprile è caratterizzato in Italia da maltempo, freddo e pioggia, con la possibile comparsa della neve. I modelli matematici prevedono tra l’altro la neve fino alle porte di Roma, sulle colline fiorentine ed umbre, copiosa sull’Appennino fino a 300-500 metri. Ed il freddo e l’intensità delle precipitazioni potrebbero regalare qualche fiocco isolato anche in pianura al centro-nord.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore iLMeteo.it, conferma infatti l’arrivo del Ciclone Polare con la formazione di una profonda Genoa Low, una bassa pressione centrata sul Mar Ligure: questa configurazione causerà un sensibile calo delle temperature, temporali, grandinate e come detto nevicate fino a quote di bassa collina; la fase peggiore dovrebbe essere tra la serata odierna e il tardo pomeriggio di domani.

Da domenica 3 aprile, infatti, lentamente, i fenomeni diventeranno più isolati, il freddo invece resterà fino a martedì con possibili gelate tardive in pianura, pericolose per l’agricoltura dopo la calda Primavera delle ultime 2 settimane.

METEO ITALIA, PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Venerdì 1. Al nord: coperto con piogge, neve oltre 1000 metri in calo serale fino a quote di bassa collina. Al centro: maltempo su Sardegna e Tirreniche con neve in montagna, quota in calo fino ai 900 metri in serata. Al sud: piogge diffuse soprattutto su Campania e Calabria.

Sabato 2. Al nord: variabile con neve a quote di bassa collina, freddo. Al centro: maltempo su Sardegna e Tirreniche con neve fino ai 300 metri. Al sud: maltempo su Campania, Basilicata, Calabria, neve a 6-700 metri.

Domenica 3. Al nord: qualche pioggia in Liguria. Al centro: qualche rovescio sparso sui settori adriatici. Al sud: piogge sul Basso Tirreno poi miglioramento.

Tendenza. il tempo continuerà a rimanere freddo specie al mattino, la prima proiezione per la nuova settimana indica il graduale ritorno della Primavera da martedì.