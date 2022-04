Israele, sparatoria a Jenin: polizia uccide 3 jihadisti

(Adnkronos) – La polizia israeliana ha ucciso tre miliziani della Jihad islamica palestinese nel villaggio di Arraba a sudovest di Jenin, in Cisgiordania. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche quattro militari delle Forze di difesa israeliana, tra cui uno in modo grave. Lo riferisce il Times of Israel spiegando che la sparatoria è seguita a un’operazione di arresto condotta dall’unità anti-terrorismo Yamam. Il soldato israeliano gravemente ferito è stato trasportato in elicottero nel centro medico di Rambam a Haifa dove è stato sopporto a un intervento chirurgico e dove si trova ricoverato in terapia intensiva.