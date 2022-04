M5S, Casaleggio: “Nuovo movimento? In prossimi mesi concretizzerò miei interessi”

(Adnkronos) – Se nel mio futuro c’è un nuovo M5S? “La partecipazione e la cittadinanza digitale rimarranno sempre al centro dei miei interessi. Come questo si concretizzerà lo vedremo nei prossimi mesi”, risponde Davide Casaleggio, in un’intervista al Corriere della Sera. Per il fondatore di Rousseau, che oggi lancerà la sesta edizione della kermesse ‘Sum’, “il Movimento che abbiamo conosciuto non esiste più. Si ha paura di chiedere agli iscritti anche solo una rosa di nomi per il Quirinale, consultarli per cambiare il programma sulla politica estera o per capire chi candidare in un comune come a Palermo o in una regione come la Sicilia o ancora di permettere le candidature dal basso inventando addirittura consultazioni con un monocandidato”: “Questa paura delle decisioni dei cittadini – insiste – sta annichilendo il consenso ai minimi storici e penso che il trend sia ormai irreversibile”.