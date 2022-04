Ranucci: “Audit Rai rigoroso, orgoglioso dei conti di Report”

(Adnkronos) – “Sono orgoglioso di come è stato fatto il lavoro di analisi della contabilità di Report. L’audit della dottoressa Gandini e dell’Anticorruzione è stato rigorosissimo. Sono andati a vedere 10 anni di storia di Report e hanno trovato tutti i conti in ordine, perché ho sempre pensato che questo modo di procedere fosse una forma di rispetto verso il cittadino che paga il canone”. Così il conduttore di Report, che riparte lunedì prossimo, Sigfrido Ranucci, commenta con l’Adnkronos la conclusione dell’internal audit che lo riguarda. Un’istruttoria che si è conclusa anche con un richiamo al rispetto del codice etico per il giornalista e agli obblighi deontologici. E su questo punto Ranucci osserva: “E’ giusto, chi sbaglia paga. Come sempre mi assumo le responsabilità di quello che faccio. Sarebbe bello lo facessero tutti quando sbagliano”.