Ucraina-Russia, Kuleba: “Immagini Mariupol saranno più devastanti di Bucha”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “personalmente sto cercando di prepararmi per le immagini ed i video che arriverranno da Mariupol quando sarà liberata. Probabilmente saranno ancora più devastanti” di quelle di Bucha. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in una diretta su Twitter.

“La Russia è peggio dell’Isis”, ha ribadito Kuleba, chiedendosi “che tipo di valori” hanno i soldati russi che “stuprano e torturano”.

“Siamo già lavorando per perseguire tutti coloro che sono coinvolti in questi crimini – ha proseguito – Sappiamo il numero delle unità militari di stanza a Bucha e in altri villaggi. Potrebbe volerci del tempo, ma lavoreremo anche insieme ai nostri partner e al Tribunale penale internazionale”.

Kuleba ha poi ammonito: chi dovesse “mettere in discussione” la necessità di fornire all’Ucraina qualsiasi tipo di arma che “sta chiedendo” condividerà “la responsabilità, non solo per le vittime del massacro di Bucha, ma anche per tutti gli altri crimini commessi dalla Russia nei territori attualmente occupati”.