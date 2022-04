Pnrr, Gros-Pietro: “Difficile cambiare obiettivi ma si può fare di più in lungo termine”

(Adnkronos) – “Sicuramente sono cambiati alcuni elementi di contorno a cominciare dai prezzi, ma è difficile immaginare che gli obiettivi debbano essere cambiati, anzi, questo è un momento in cui quello che è accaduto, prima la pandemia e poi questa guerra, dimostrano che bisogna sapere guardare a lungo termine”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, interpellato sul Pnrr a margine del convegno ‘Le priorità di sviluppo per le imprese’, promosso da Confindustria Piemonte e Intesa Sanpaolo.

“Certamente per guardare al lungo termine bisogna passare indenni attraverso il breve e certamente bisognerà prendere dei provvedimenti importanti, per esempio, per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico. Noi dobbiamo continuare a far funzionare la nostra economia ma non dimentichiamo gli obiettivi di lungo termine”, ha aggiunto rilevando che alla luce del cambiamento del contesto generale “si può sempre fare di più. È questione di risorse, tempi e anche di strumenti”

A questo proposito il presidente di Intesa Sp ha evidenziato che “ci sono dei punti di forza, le imprese sono liquide, le banche sono robuste, siamo in una situazione del tutto diversa da quella della crisi economica precedente e da quella della pandemia. Ci sono degli strumenti da mettere in atto. È importante sapere dove vogliamo andare e correggere gli errori del passato. C’è molto lavoro da fare, per fortuna abbiamo le imprese italiane che continuano a essere una forza, hanno una grande capacità di intervento e reazione rapida e su questo contiamo”, ha concluso.