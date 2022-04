Ucraina-Russia, “guerra potrebbe durare anni”

(Adnkronos) – Quello tra Ucraina e Russia “credo sia un conflitto molto prolungato, misurabile almeno in anni, non so se un decennio, ma almeno anni di sicuro”. E’ quanto ha detto il generale Mark Milley, capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa, in un’audizione oggi, di fronte alla commissione Forze Armate della Camera, sulla guerra in Ucraina. “Questo è un conflitto molto esteso che la Russia ha iniziato – ha aggiunto -, credo che la Nato, gli Stati Uniti, l’Ucraina e gli altri alleati e partner saranno coinvolti in questo per un bel po’ di tempo”.

“Stiamo assistendo alla più grande minaccia alla pace ed alla sicurezza in Europa, e forse nel mondo, mai vista nei mie 42 anni in divisa”, ha detto ancora il generale sottolineando che “l’invasione russa dell’Ucraina minaccia di minare non solo la stabilità e la pace europea, ma la pace e la stabilità globali che i miei genitori ed una generazione di americani ha combattuto per difendere”.