Domani a Roma il Forum Financial 2022, focus su ruolo chiave Cfo

(Adnkronos) – Domani a Roma si svolgerà il Forum Financial 2022. L’evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione. Il Forum si terrà presso il Palazzo dell’Informazione. All’evento sarà possibile partecipare previa iscrizione sul portale, oppure per partecipare da remoto all’evento aprire il seguente link a partire dalle ore 08:55: http://ow.ly/o6vv50IBC6G



L’evento intende esplorare il ruolo chiave giocato nei processi di digital transformation dai Chief Financial Officer (Cfo), chiamati a gestire budget e risorse in modo strategico al servizio delle nuove iniziative digitali e delle strategie d’impresa richieste negli scenari post-pandemici. Nel corso della giornata gli speaker si confronteranno nel corso dei panel su diverse tematiche: La digitalizzazione vista dal lato “financial”: come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del Cfo; il “matrimonio” tra It e Finance. Cloud Technology, Blockchain, IA: le nuove tecnologie a supporto dell’attività del Cfo; Kyriba: il valore dell’Enterprise Liquidity Management Platform; Pagamenti aziendali: quali sono le sfide più importanti e i nuovi trend per il 2022; L’impatto della “remotizzazione” sull’attività del cfo: quali skill e quale leadership per il futuro?; Ottimizzazione della Liquidità e continuo supporto alla Filiera; Il Cfo agile e la digital ambition applicata alle Pmi; Implementare le policy ESG nelle strategie di business: quale ruolo per la finanza d’impresa.

Di seguito i Cfo che prenderanno parte: Luca Carnevale Carlino, Cfo/Chief Financial Officer Sopra Steria; Ferdinando Chianese, Group Cfo Gruppo Carbone; Maria Teresa Orlando, VP – Chief Financial Officer Endress+Hauser; Angela Persano, Head of Finance and Controlling Compendium; Matteo Rinaldi, Chief Financial Officer and Head of Strategy Sandoz; Angelo Sidoti, Cfo, Member of the Board ubroker; Michael Tesch, Head of Finance Services and Country Head Gruppo Clariant; Paolo Chiappa, Chief Operating Officer Hydac Italia; Adolfo Fratini, Group Cfo Aviointeriors; Giulio Tassoni, Cfo Dr.Max; Fabrizio Tocchini, Global Head of Innovation Wolters Kluwer | CCH Tagetik; Andrea Delvò, Managing Director Kyriba Italy Kyriba; Chiara Vignoletti, Responsabile Sales GTB IMI CIB Area Nord Est e Centro Nord per la Direzione Global Transaction Banking Intesa Sanpaolo; Alberto Del Bon, Corporate Treasury Manager Esaote; Michelangelo Merola, Head of Finance & Insurance Italy Enel; Roberto Porcelli, Head of Global Treasury Chiesi Farmaceutici; Matteo Greco, Product Marketing Director Kyriba; Stefano Santori, Fondatore di Stefano Santori Training Mindset Coach / CEO Wikicom; Daniele Barzaghi, Country Head of Finance Italy Gruppo Clariant; Cristina Ceccato, Cfo, Revisore Legale e Innovation Manager Cultiva OP; Daniele D’Acierno, Cfo Magli Intermodal Service; Bruno Lupani, Membro Comitato Tecnico Corporate Finance & Membro Comitato Lombardia ANDAF Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari / Group CFO Raccortubi; Emilio Pastore, Responsabile Tesoreria e Investimenti HDI Italia / Responsabile Tesoreria e Investimenti HDI Assicurazioni; Guido Bailo, Head of Operation Kyriba Italia; Alberto Del Bon, Corporate Treasury Manager Esaote; Alessandro Galbarini, Group CFO MTA; Alessandro Giudice, CFO D-Orbit; Michelangelo Merola, Head of Finance & Insurance Italy Enel; Angela Persano, Head of Finance and Controlling Compendium; Daniele D’Acierno, CFO Magli Intermodal Service; Alessandro Giudice, CFO D-Orbit; Marco Tierno, Chief Financial Officer GH Italia; Grazia Cafagna, Director – Head of FS Global Solution Wolters Kluwer | CCH Tagetik; Alessandro Galbarini, Group CFO MTA; Marco Giunta, Chief Risk Officer Zurich Italia – Zurich Insurance Group; Filippo Martini, Head of Risk B2B, B2C and Corporate Cetelem (Gruppo BNP Paribas); Ferdinando Perone, Partner yourCFO / Group CFO Risparmio Casa; Emanuele Tamiazzo, Southern Europe Finance Director CHEP Italia; Marco Tierno, Chief Financial Officer GH Italia.

L’evento, condiviso dal Main Media Partner Adnkronos, è promosso da Compendium, Kyriba, Wolters Kluwer, FASI.eu. Per tutte le info visitare il sito ufficiale www.forumfinancial.it #financialfourm22.