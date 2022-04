Israele, attacco a Tel Aviv: 2 morti

(Adnkronos) – Due persone hanno perso la vita in un attentato a Tel Aviv, in Israele. A fornire il bilancio sono fonti dell’Ichilov Medical Center dove sono state ricoverate otto persone ferite. Quattro sono state operate e sono in gravi condizioni.

Sono due, secondo quanto si legge sul sito di Mariv, ”i terroristi” che hanno sparato. Secondo il portavoce della polizia israeliana, ”uno dei due è stato eliminato dalle forze di sicurezza, mentre l’altro è riuscito a scappare”.