Guerra Ucraina-Russia, Johnson a sorpresa a Kiev: incontro con Zelensky

(Adnkronos) –

Visita a sorpresa a Kiev di Boris Johnson. Lo ha reso noto l’ambasciata ucraina nel Regno Unito che ha pubblicato su Twitter una foto dell’incontro tra il premier britannico e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con la scritta “surprise”.

Il vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Sybiha, ha confermato il “faccia a faccia” tra Zelensky e Johnson. “Il Regno Unito è leader del sostegno alla difesa dell’Ucraina, leader nella coalizione anti-guerra e leader nelle sanzioni contro l’aggressore russo”, ha aggiunto su Facebook.

Un portavoce di Downing Street ha spiegato che “il primo ministro si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky di persona in segno di solidarietà con il popolo ucraino”, sottolineando che al centro del colloquio con il presidente ucraino vi è “il sostegno a lungo termine del Regno Unito all’Ucraina”. Johnson poi “presenterà un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari” a Kiev, ha concluso il portavoce secondo quanto riporta la Bbc.

A Kiev oggi Zelensky ha incontrato anche il cancelliere austriaco, Karl Nehammer. L’Ucraina è “sempre pronta” a colloqui con la Russia, colloqui in stallo dopo la scoperta delle atrocità commesse nelle città da dove si sono ritirate le forze russe, ha detto il presidente ucraino. “Noi siamo pronti a combattere e cercare parallelamente delle vie diplomatiche per fermare questa guerra. Al momento – ha concluso – noi prendiamo in considerazione parallelamente un dialogo”.