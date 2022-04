F1 Gp Australia 2022, Ferrari: Sainz subito fuori, Leclerc in testa

(Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc partita in pole postion nel Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Il pilota monegasco ha riportato la Ferrari in pole in Australia dopo 15 anni.

Leclerc nel primo giro parte bene e mantiene la testa della gara mentre Halmiton è riuscito a risalire dalla quinta alla terza posizione. Termina al secondo giro la corsa dell’altro ferrarista, lo spagnolo Sainz che finisce sulla ghiaia.